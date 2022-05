Peste suina, Zaia: «Sto con gli agricoltori, favorevole all'abbattimento dei cinghiali»

«La peste suina sta creando non poche difficoltà in Veneto: si tratta di decidere se dedicare i nostri terreni agricoli ai cinghiali o agli agricoltori. Io sto dalla parte degli agricoltori». Luca Zaia commenta con queste parole l'emergenza cinghiali in Veneto, dichiarandosi favorevole all'abbattimento degli animali se servirà ad aiutare gli imprenditori agricoli del settore.

«La specie è diventata endemica - aggiunge il Governatore -. La peste suina deve seguire uno stringente regolamento di polizia sanitaria. Bisogna assolutamente che il problema venga risolto alla base e, al momento, l'unica strada per limitare i danni mi sembra essere l'abbattimento di questi animali».