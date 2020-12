Petardi lanciati da un'auto in corsa: distrutto l'ingresso di una casa

Poco prima delle 18.30 di sabato 12 dicembre, a Oderzo, sono stati esplosi una serie di potentissimi petardi lanciati da un'auto in corsa. I botti hanno danneggiato l'ingresso di una casa disabitata e i sensori di parcheggio di una Bmw in sosta nella zona del palazzetto dello sport.

Ingenti i danni, segnalati ai carabinieri e sui gruppi social locali. I responsabili del gesto sono ancora a piede libero: si tratterebbe di un gruppo di ragazzi che, da una Renault Clio grigia (modello vecchio), si sarebbero divertiti a lanciare in corsa i petardi in varie strade del paese: dal sottopasso di Via Brandolini passando per la centralissima Via Roma (a pochi passi da Piazza Grande) e arrivando fino in zona Palasport. Non era la prima volta che le esplosioni venivano sentite dai residenti. I primi botti erano stati segnalati nel fine settimana del 5 dicembre ma, in quel caso, non c'erano stati danni. Nel weekend appena trascorso, invece, le immagini circolate sui social hanno lasciato poco spazio a dubbi sull'effettiva pericolosità dei petardi lanciati dall'auto in corsa. I carabinieri di Oderzo stanno passando al setaccio i filmati delle videocamere di sorveglianza per provare a risalire alla targa dell'auto guidata dai giovani.