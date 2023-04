Medico sospeso dall'Ulss 2: «Nessun riferimento a vaccini e Covid»

"Nell’articolo pubblicato dal quotidiano “La Verità”, egli non ha rilasciato alcuna dichiarazione relativa ai vaccini e nemmeno il Dr. Petterle ha mai fatto cenno ad alcun ricorso". In una nota a noi perventuta dall'avvocato Francesco Cinquemani, legale che assiste il medico vittoriese Valerio Petterle, interviene in merito alla notizia da noi pubblicata lo scorso 25 marzo e dal titolo "Morti improvvise in aumento, servono più autopsie: medico sospeso per due mesi”, in cui abbiamo dato conto del provvedimento disciplinare con cui il 63enne è stato sanzionato. L'avvocato Cinquemani ha inoltre sottolineato come Petterle non abbia ancora optato per la presentazione di un ricorso al provvedimento.