Cade con la bicicletta in Piancavallo: ferito un 50enne trevigiano

Un ciclista di Treviso è stato soccorso tra le 12 e le 13.30 in Piancavallo per una brusca caduta in discesa. L'incidente è avvenuto lungo la strada che collega Baracca del Sauc a casera Campo ed ha procurato al ciclista, di circa 50 anni, un trauma cranico - facciale e ad una spalla. L'uomo era in compagnia di altri due amici che hanno allertato il 112. La sorella ha attivato la stazione di Pordenone del Soccorso Alpino e l'elisoccorso regionale. È stato l'elisoccorso a soccorrere l'infortunato, coadiuvato da un tecnico della stazione di Pordenone che lavora presso gli impianti del Piancavallo. L'uomo è stato sistemato nel sacco a depressione, caricato a bordo e condotto in ospedale.