Farra di Soligo primo comune del Bacino Sinistra Piave ad adottare il Piano Antenne

Farra di Soligo è il primo Comune, aderente alla convenzione con il Consiglio di Bacino Sinistra Piave, ad adottare il Piano Antenne. Un progetto che permetterà di tutelare da un lato la necessità dei gestori ad esercitare in condizioni adeguate lo svolgimento del servizio di telefonia mobile, e dall’altro il diritto degli utenti a beneficiare del servizio offerto, garantendo nel contempo che ciò si verifichi senza pregiudizio per la salute dei soggetti esposti, per il valore di mercato dei fabbricati e per la tutela ambientale e paesaggistica delle aree interessate al sito dove avviene l'installazione. Il Piano Antenne ha come obiettivi, l’uso razionale del territorio, la tutela dell’ambiente, del paesaggio e dei beni naturali e tiene conto sia delle necessità dell'amministrazione comunale che dei programmi dei gestori di rete per la telefonia mobile. Inoltre definisce la localizzazione delle strutture per l’installazione di impianti fissi per telefonia mobile e assicura il rispetto dei limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Il commento

«La crescita estemporanea del numero delle stazioni radio-base per la telefonia mobile negli ultimi anni, e l’esigenza di una programmazione preventiva di tali installazioni fondata sulle più recenti acquisizioni tecniche e scientifiche sono le motivazioni che hanno spinto l’Amministrazione da me guidata all’adozione del Piano delle Antenne - le parole del sindaco Mattia Perencin che ha annunciato il via libera al piano nel Consiglio comunale di mercoledì 2 agosto -. Non si verificheranno più posizionamenti di antenne non condivisi, ma saranno poste, se necessario, in luoghi ben definiti».