Piano asfaltature 2022: Castelfranco Veneto investe 600mila euro

Ha preso il via in questi giorni a Castelfranco Veneto la progettazione per la definizione della viabilità del Piano asfaltature 2022. Si tratta un intervento dal costo di circa 600mila euro che si concretizzerà con i lavori tra settembre e ottobre.

«Il comune di Castelfranco Veneto conta circa 200 chilometri di strade comunali - dichiara l'assessore ai lavori pubblici Roberto Filippetto - per cui servirebbe un investimento di circa 1,2 milioni di euro all’anno per la manutenzione di tutta la viabilità. L'importo di 600mila euro è solo un primo intervento che non vedrà la soddisfazione di tutti. Molte, infatti, sono le segnalazioni che arrivano in municipio quotidianamente e la volontà sarebbe proprio quella di rispondee a tutte. Purtroppo però dobbiamo fare i conti con i vincoli di bilancio e con i costi che continuano a lievitare. Chi è del mestiere sa bene che con cifre come 600mila euro si arriva ad asfaltare pochi chilometri. L’impegno da parte dell'amministrazione è quello comunque di coprire l’intera viabilità ma in diversi momenti, passo dopo passo fino al completamento».