Weekend in centro: arriva il piano anti-assembramenti

«Ho messo a punto con la polizia locale un piano anti-assembramenti per questo fine settimana che prevede cinque check-point nel centro storico di Treviso». Ad annunciarlo è il sindaco Mario Conte, dalla sua pagina Facebook ufficiale.

I cinque varchi saranno posizionati in: Calmaggiore, Ponte San Martino, via Sant'Agostino, via Barberia e via Martiri della Libertà. La polizia locale terrà monitorato l'afflusso di gente attraverso le telecamere di videosorveglianza e in caso di pericolo di assembramenti i flussi verranno regolati. «Dobbiamo evitare situazioni critiche a tutela della salute pubblica» ha spiegato il sindaco rivolgendosi ai concittadini. In attesa di provvedimenti dal Governo, il Comune ha voluto giocare d'anticipo, per evitare possibili assembramenti in vista di un altro fine settimana all'insegna dello shopping natalizio. Lo scorso weekend, a metà pomeriggio, il sindaco era stato costretto a "chiudere" gli accessi principali a Calmaggiore per limitare lo struscio in centro. Tra sabato e domenica erano state 50mila le persone arrivate in città.