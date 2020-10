Piano sanità pubblica: 5 fasi di emergenza, mille posti in Terapia intensiva

Martedì 20 ottobre il punto stampa del Governatore Luca Zaia ha portato alla presentazione del nuovo piano di sanità pubblica per il Veneto. «Guardiamo i dati e siamo obiettivi - esordisce - Ho voluto con forza questo nuovo piano di sanità pubblica, firmato e approvato martedì mattina, 20 ottobre. I tecnici hanno identificato 5 fasi di pericolosità del virus in base ai ricoverati in Terapia intensiva e nelle aree non critiche degli ospedali. Lo scorso piano di sanità che avevamo fatto era stato diffuso il 13 marzo con 111 malati Covid in Terapia intensiva. La punta massima di ricoveri era stata 356 pazienti a marzo. Oggi dobbiamo garantire almeno 200 posti sempre disponibili per i malati Covid. A marzo avevamo 494 letti in Terapia intensiva a livello regionale, li abbiamo portati a 825 in pochi giorni e abbiamo sempre mantenuto almeno 200 posti per i malati Covid durante l'emergenza. Oggi il nuovo Piano di sanità pubblica ci trova pronti con mille posti letto per le terapie intensive a cui sono legati i posti in sub-intensiva e semi-intensiva».

Il nuovo Piano lavora su 5 fasi, si parte dalla Fase verde, quella iniziale: da 0 a 50 pazienti Covid ricoverati in Terapia intensiva. Da 51 a 150 ricoveri scatta la Fase azzurra. Da 151 a 250 la Fase Gialla, da 251 a 400 posti occupati la Fase Arancione, da 400 posti fino a mille, infine, è individuata la fase più grave, quella Rossa. I letti per arrivare a mille posti sono conservati dalla Regione in appositi depositi e verranno aperti solo in caso di aumento esponenziale dell'emergenza. Ad oggi il Veneto è in Fase 2, quella "Azzurra". La Fase 3 prevede l'attivazione dei Covid-hospital raggiunto il limite dei 150 pazienti Covid in Terapia intensiva. Oggi, martedì 20 ottobre, sono 61 i ricoverati in Terapia intensiva. La quinta fase prevede che gli ospedali si occupino solo dei pazienti Covid. «L'emergenza Covid è l'impossibilità di curare pazienti ordinari e io la paralisi degli ospedali non la voglio - spiega Zaia, che precisa - In caso di emergenza abbiamo ancora pronto l'ospedale donato dal Qatar. Con questo progetto prevediamo di avere a che fare con il virus per tutto l'inverno. La fortuna è che il Veneto non è considerato area metropolitana. L'importante è che la gente capisca che questa emergenza porta al collasso degli ospedali. Ad oggi la provincia più sofferente è quella di Belluno, ad oggi è nella Fase 2 più avanzata. I costi sanitari, nel frattempo, hanno superato i 300 milioni di euro». Insieme al Governatore, martedì 20 ottobre sono intervenuti anche i dottori Paolo Rosi e Paolo Fattori. Quest'ultimo ha spiegato: «Il nuovo piano considera due varianti: i posti Covid in Terapia intensiva e in Area non critica. Per quest'ultima le fasce sono simili a quelle delle terapie intensive. L'indice di rischio nasce dalla combinazione di entrambe le matrici - ha spiegato il dottor Fattori - Il Piano è stato studiato a livello regionale ma verrà declinato per ogni singola provincia del Veneto». Il dottor Paolo Rosi conclude: «Vogliamo che tutti gli ospedali del Veneto continuino a svolgere i normali servizi senza essere limitati dalla cura dei pazienti Covid. Mettete le mascherine altrimenti non saremo in grado di sostenere l'emergenza se i numeri continueranno a salire nei prossimi giorni».