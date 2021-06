Parcheggi a pagamento sulle Grave del Piave: «Cinque euro per l'intera giornata»

Sosta a pagamento in riva al Piave: il Comune di Sernaglia della Battaglia ha annunciato che, da martedì 15 giugno, il parcheggio in località "Passo Barca" a Falzè di Piave non sarà più gratuito. Un provvedimento molto simile a quello adottato nell'area di sosta a Covolo di Pederobba, sempre in prossimità del fiume sacro alla patria.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", l'obiettivo del Comune di Sernaglia è quello di eliminare la sosta "selvaggia" e preservare la bellezza delle grave del Piave, senza comprometterle. Nel parcheggio di "Passo Barca", inaugurato l'anno scorso, ci saranno tre parchimetri per regolare la sosta nei 180 stalli disponibili. Il parcheggio si pagherà dalle ore 8 fino alle 20 e ci saranno tariffe diverse tra giorni feriali e weekend. Durante tutti i fine settimana fino al 15 settembre la tariffa giornaliera sarà di 5 euro mentre quella oraria di un euro. Dal lunedì al venerdì, invece, si pagherà 4 euro per l'intera giornata e 50 centesimi all'ora. Dal 16 settembre al 31 ottobre scatterà la tariffa unica: 5 euro per l'intera giornata, 1 euro per la sosta oraria.