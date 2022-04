Oderzo, lavori notturni all'acquedotto: «Disservizi nei comuni limitrofi»

Cantiere notturno, a Oderzo, per Piave Servizi. I lavori verranno eseguiti nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 aprile. Si tratta di un intervento significativo all'acquedotto, che potrebbe causare cali di pressione in tutta la città, nonché nei Comuni limitrofi. Lavori da mezzanotte alle 8 del mattino seguente. Possibili disservizi nei Comuni di Mansuè, Portobuffolè e parte di Fontanelle sud, nello specifico Lutrano. In caso di maltempo, l’attività sarà posticipata di 24 ore, alla notte fra giovedì 14 e venerdì 15 aprile.

«L'intervento prevede la sostituzione di un tratto di rete adduttrice, con l’inserimento di un nodo di intercettazione - spiegano i tecnici di Piave Servizi -. Quest’operazione, oltre a ringiovanire la rete, consentirà una più puntuale individuazione dei tratti interessati da rotture, garantendo il normale funzionamento dei tronchi estranei agli eventi». Piave Servizi ringrazia i cittadini per la comprensione e ricorda che per ulteriori informazioni sarà possibile rivolgersi direttamente al numero verde di Pronto intervento (800 590705).