San Pietro di Feletto, al via i lavori per la realizzazione dell'acquedotto

Aperto il cantiere di via Pianale e via Salera nella frazione di Santa Maria di Feletto, nel Comune di San Pietro di Feletto. L’investimento di Piave Servizi ammonta a 880 mila euro e prevede la sostituzione di alcuni tratti di condotte distributrici di acquedotto al servizio del territorio comunale. L’opera permetterà di eliminare tratte di condotte interessate da frequenti rotture, adeguare le sezioni delle tubazioni e delle apparecchiature idrauliche per una migliore portata e pressione, e conformare, nei tratti interessati dall'opera, tutti gli allacciamenti al vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato. «Verranno posate nuove condotte per un totale di 2.810 metri circa – dettaglia il direttore generale di Piave Servizi, Carlo Pesce – Nello specifico, realizzeremo circa 2.666 metri di condotte acciaio e circa 144 metri in PEAD, tubazioni leggere e flessibili. Questi lavori non solo ci permetteranno di eliminare i disservizi, ma anche di limitare in futuro i costi gestionali della rete, aggravati dalle rotture».



«Prosegue il nostro impegno per riabilitare le condotte distributrici sul territorio – commenta il presidente di Piave Servizi, Alessandro Bonet – Lavori come questo, al di là degli evidenti benefici per gli utenti, incidono anche sui consumi energetici e sulla quantità di emissioni: meno perdite di acqua e di carico, infatti, permettono di ridurre i pompaggi in rete utilizzati per sopperire alle infrastrutture più vecchie. Inoltre, quest’opera aumenterà la tempestività di intervento in caso di necessità, in particolare per quanto riguarda la sostituzione degli organi di manovra o l’inserimento di nuove opere per il sezionamento della rete, a beneficio di una maggiore resilienza da parte dell’intero sistema».



Il cantiere si chiuderà indicativamente in primavera. «È un piacere annunciare l’inizio di questo intervento: le nuove tubazioni garantiranno ai residenti una rete di acquedotto più affidabile, non più soggetta a rotture – commenta Maria Assunta Rizzo, sindaco di San Pietro di Feletto – Con la recente realizzazione del nuovo marciapiede dalla Fondazione De Lozzo Da Dalto a borgo Lozzo restituiamo ai cittadini della frazione di Santa Maria un quartiere completamente rinnovato, in superficie e nei sottoservizi legati alla fornitura d’acqua».