Piave Servizi, pronto il nuovo sportello alla centrale dell’acqua

Lo sportello di Piave Servizi in Corso Vittorio Emanuele è pronto a traslocare nella storica centrale dell’acqua di via Canova (laterale di via Carpenè). Terminati i lavori di ristrutturazione, l’edificio risalente ai primi anni del Novecento è pronto ad accogliere gli utenti per la prima volta a partire da lunedì 7 novembre. Invariati gli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì, dalle 8.30 alle 12; il lunedì e il giovedì dalle 14 alle 16.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

I lavori

Edificio caratteristico nel panorama urbano della città del Cima, la centrale venne costruita nel 1910 ed ampliata negli anni Cinquanta del secolo scorso. Grazie ai recenti lavori, con un investimento complessivo di 1 milione 200 mila euro, finanziato in parte dalla Regione Veneto (con un contributo a fondo perduto di 405mila euro) e da Piave Servizi (con una somma di 795mila euro), la struttura ospiterà non solo lo sportello clienti del gestore idrico con sede a Codognè, ma anche seminari e visite guidate. Il cantiere ha permesso l’adeguamento sismico della struttura. Contestualmente all’intervento, sono stati ricavati nuovi spazi al pianterreno, compresi di uffici, servizi igienici e ascensore. Al primo piano è stato organizzato uno spazio adibito a riunioni ed incontri per 70 posti a sedere, con la volontà di promuovere la centrale a punto di riferimento per l’attività di diffusione della cultura dell’acqua. L’accesso al nuovo sportello di Conegliano è consentito solo previo appuntamento, da concordare contattando telefonicamente il numero 0438795743. Riferimenti e orari aggiornati degli sportelli di Piave Servizi sono consultabili nel sito internet aziendale alla sezione "Contatti, uffici, sportelli e orari".

I commenti

«Questo è un momento importante: con l’apertura dello sportello, le funzioni della rinnovata centrale cominciano ad entrare a regime. A più di un secolo dalla costruzione originale, l’edificio assume un nuovo ruolo per la comunità, ma non perde le proprie origini – fa sapere il presidente di Piave Servizi, Alessandro Bonet -. Al momento mancano solamente alcune finiture, come ad esempio la sistemazione delle aree antistanti, per le quali abbiamo concluso i contratti di acquisizione qualche giorno fa, ma gli uffici sono al 100 per cento pronti ad aprire le proprie porte. Ringrazio il Comune di Conegliano, soggetto attuatore dell’opera, per la collaborazione sempre fattiva e responsabile».

«Siamo estremamente felici della conclusione di questi lavori e non vediamo l’ora di visitare i nuovi spazi. Personalmente, inoltre, questo risultato che mi rende particolarmente orgoglioso, l’accordo per il recupero della struttura risaliva al mio primo mandato - conclude il sindaco Fabio Chies -. Un grande plauso a Piave Servizi per il lavoro portato a termine: parliamo di un intervento minuzioso e di un restauro curato nel minimo dettaglio, a beneficio di una costruzione che fa parte della storia di Conegliano e del territorio».