Piazza Borsa piena di manifestanti per il presidio a sostegno della Palestina

Piazza Borsa a Treviso gremita di manifestanti nel pomeriggio di lunedì 17 maggio. La manifestazione "(R)esistere" organizzata da Rete Studenti Medi in segno di vicinanza al popolo palestinese ha visto la partecipazione di centinaia di persone.

Unanime lo slogan dei manifestanti scesi in piazza: "Palestina libera". «Israele è tornato a bombardare i territori di Gaza, uccidendo brutalmente ogni giorno civili e perpetrando crimini di guerra - commentano i manifestanti - Condanniamo gli atti di violenza e di abuso di forza perpetrati contro legittimi abitanti della Palestina: non si tratta di una questione religiosa, bensì politica. Davanti a queste evidenti violazioni dei diritti umani non possiamo rimanere indifferenti e girare la testa dall’altra parte, il popolo palestinese ha bisogno della nostra completa solidarietà». Oltre a molti studenti alla manifestazione hanno preso parte al presidio: la Cgil di Treviso, Anpi, Giovani Musulmani d’Italia portando il loro contributo e la propria visione all'iniziativa.