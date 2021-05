Piazza Duomo, area pedonale al posto dei parcheggi: trattativa in corso

Piazza Duomo a Treviso trasformata in una grande area pedonale senz'auto: il progetto era stato presentato ancora ai tempi dell'amministrazione Manildo dall'architetto della famiglia Benetton, Domenico Luciani.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", in questi giorni la trattiva è ripartita, coinvolgendo oltre ai Benetton il Comune e il Vescovado di Treviso che potrebbe acconsentire all'abolizione dei parcheggi a pagamento. L'ipotesi alla base del progetto rimane quella di far arrivare davanti al Duomo solo i bus navetta o comunque il minor numero possibile di automobili. Non tutti i parcheggi saranno eliminati, ma gran parte della piazza verrà liberata per diventare quasi esclusivamente zona pedonale. Il progetto iniziale di Luciani era collegato alla riqualificazione del vicino parcheggio Cantarane che sarebbe dovuto diventare a due piani. Così non è stato e ora l'eliminazione dei parcheggi da Piazza Duomo rischia di rendere ancor più difficile la ricerca di posti dove lasciare la macchina in centro storico. Nonostante questo, il Comune sembra intenzionato a portare a termine la trattativa iniziata.

Il commento del sindaco di Treviso

«Piazza Duomo verrà rimessa a nuovo, con una pavimentazione adeguata, illuminazione calibrata per una piazza del centro e un arredo urbano studiato su misura - annuncia Mario Conte dalla sua pagina Facebook - Stiamo studiando, con Curia e Gruppo Benetton, un progetto per rivoluzionare questo angolo del centro storico: vogliamo tutti una piazza Duomo riqualificata. L’idea è di togliere le auto lasciando qualche stallo per i disabili o per la ricarica delle auto elettriche. Abbiamo riaperto il dialogo per pensare ad una Piazza Duomo riqualificata e pedonalizzata a patto che la viabilità non venga modificata e venga tenuto conto delle esigenze di residenti, persone con mobilità limitata e commercianti».