Tecnologia in Piazza Giorgione: ecco la nuova telecamera multivision con vista a 360°

Un nuovo occhio, questa volta con vista a 360 gradi si aggiunge in Piazza Giorgione. La giunta ha deciso in questi giorni di integrare il sistema di videosoervglienza con un nuovo strumento di estrema avanguardia che sarà posizionato quadrante Ovest di Piazza Giorgione (prospicente pizzeria Galeone d’oro e pescheria Ittica).

Commenta il sindaco, Stefano Marcon: “La nuova telecamera si aggiunge alle circa novanta presenti nel territorio e alle due già presenti in Piazza Giorgione. La nuova telecamera consentirà un ottimale controllo del parcheggio, comprendendo anche il piccolo parcheggio laterale. E’ un prodotto di altissima tecnologia, essendo una telecamera multivision a 4 ottiche con copertura di 360° che rappresenta un grande salto di qualità rispetto agli apparecchi in uso”.

La nuova telecamere andrà ad utilizzare un palo della pubblica illuminazione esistente nell’intersezione di via Vittorio Veneto con via Filzi e Piazza Giorgione. L’apparecchio sarà connesso al data-center comunale attraverso i cavidotti della pubblica e di Asco TLC con una connessione in fibra ottica che si collegherà con la dorsale in fibra del Comune, realizzando pertanto una connessione al data-center comunale altamente performante.