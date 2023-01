Piazza Pinarello, ripartiti i lavori: senso unico alternato in Via Postioma

Ripartono i lavori per la riqualificazione di piazza Pinarello a Catena. Da questa mattina, mercoledì 18 gennaio, è stato istituito un senso unico alternato in via Postioma. Per terminare la programmata riqualificazione della piazza e del centro di Catena, in via Postioma (tra via Talpon e la rotatoria di via Marconi) il senso unico alternato resterà in vigore per un mese. L’intervento rientra nel piano dei lavori pubblici 2022-2025.