Catena di Villorba, via libera alla riqualificazione di Piazza Pinarello

La giunta del Comune di Villorba ha approvato in questi giorni il progetto esecutivo del secondo stralcio di lavori per la riqualificazione di Piazza Pinarello e del centro di Catena.

Si tratta di un intervento dal costo di 400mila euro, già previsto nel bilancio pluriennale 2022- 2025. «Abbiamo dato mandato - spiega il sindaco Francesco Soligo - all'architetto Stefano Anzanello, responsabile del settore Lavori pubblici e impianti, di avviare la procedura per l'appalto dei lavori in questione e pensiamo che l’iter si compia in tempo per poter partire con i lavori nella tarda primavera».