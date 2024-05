Piccolo Rifugio, sette disabili mettono su casa e vanno a vivere in appartamento

Casa nuova, vita nuova e nuove sfide per alcuni uomini e donne con disabilità ospiti del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto. Tre di loro sono andati a vivere, da qualche giorno, nell’appartamento indipendente che sta all’interno del complesso del Piccolo Rifugio, in centro a Vittorio Veneto. Altri 2 ospiti si aggiungeranno a breve. Tutti assieme inizieranno un cammino per sviluppare tutte le autonomie che sono in grado di conquistare, a partire da quelle necessarie per la gestione della casa: dalle pulizie, alla cucina, fino alla collaborazione con i coinquilini.

“Un passo in più” è il nome di questo progetto educativo, che è anche un progetto di vita. L’attività conta sulla presenza di educatrici o oss per 12 ore al giorno. Dal 6 maggio, inoltre, 4 donne del Piccolo Rifugio vivono assieme in un appartamento in un condominio in centro città, non lontano da piazza del Popolo: portano avanti qui il cammino di sempre maggiore autonomia, in cui l’equipe educativa del Piccolo Rifugio le accompagna da anni. Oltre alla gestione dell’appartamento, ci sono altre abilità da consolidare: la riorganizzazione della routine, la gestione del tempo libero e della vita sociale, i rapporti con i vicini in condominio, la conciliazione con l’impegno di lavoro o tirocinio che ognuna delle 4 donne ha, senza dimenticare il grande ostacolo di cambiare ambiente di vita e abitudini, difficile per tutti e in particolare per chi come loro ha una disabilità. L’equipe educativa del Piccolo Rifugio affianca le componenti di questo “Gruppo Appartamento”, ma soprattutto incoraggia la loro indipendenza, che genera anche autostima e fiducia.

Lo sviluppo delle autonomie delle persone con disabilità è una priorità per la Fondazione Piccolo Rifugio. Lo conferma il fatto che nel 2023 la Fondazione ha acquistato, a condizioni di favore, l’appartamento in condominio che ora accoglie le 4 donne e lo ha reso più accogliente con ingenti lavori (persiane, pavimenti, impianti), realizzati anche grazie al generoso impegno di tanti volontari. Sia per l’appartamento in condominio che per quello interno al Piccolo Rifugio, parte dell’arredamento è un dono delle offerte raccolte con la Little Run e dell’aiuto di alcuni amici della Little Run. Per festeggiare l’importante passo dell’andare a vivere da sole in appartamento, 4 donne con disabilità, assieme a 2 educatrici e una volontaria, hanno fatto a inizio maggio un piccolo, ma per loro di grande valore, viaggio a Roma, con tanto di visita ai Musei Vaticani, realizzato grazie ai finanziamenti assegnati dalla Regione Veneto al Piccolo Rifugio ex dgr 480 del 2023.