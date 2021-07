Vittorio Veneto, al Piccolo Rifugio le magliette del Gran Raid Prealpi trevigiane

Con la consegna delle magliette ufficiali di gara agli ospiti del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto cala il sipario sull’edizione 2021 del Gran Raid delle Prealpi trevigiane. Venerdì gli organizzatori dell’importante ultra trail, svoltosi il 23 maggio scorso, hanno fatto visita alla struttura di viale Vittoria per tenere vivo il legame instauratosi alcuni anni fa grazie all’iniziativa “Io corro con te”. “Siamo riconoscenti allo staff del Gran Raid per il grande affetto che ogni anno dimostrano verso la nostra struttura e in particolare per i nostri ospiti. Negli anni passati - ricordano i responsabili del Piccolo Rifugio - abbiamo ricevuto la visita di alcuni dei corridori che poi si sono affezionati e sono tornati a farci visita”.

Anche gli organizzatori della corsa sostenuta dal main sponsor Carraro Concessionaria hanno espresso la volontà di continuare questo rapporto che consente ai disabili di “partecipare” al Gran Raid grazie al loro nome stampato sui pettorali assegnati ai vari atleti. Il Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto ospita oggi una quarantina di uomini e donne con disabilità garantendo loro assistenza in un clima di familiarità.