Male incurabile, Pierino Gambirasi perde la vita a 59 anni: «Roncade in lutto»

Roncade perde uno dei suoi cittadini più conosciuti e stimati: Pierino Gambirasi è mancato martedì 18 giugno all'affetto dei suoi cari. Aveva 59 anni, nel 2020 la scoperta di un tumore contro cui ogni cura si è rivelata vana.

Altruista e persona dal carattere sempre disponibile, Gambirasi è stato titolare dell'omonima impresa edile di costruzioni e membro del Consiglio pastorale diocesano. Fotografo per passione, i suoi scatti naturalistici lo avevano reso noto tra gli esperti del settore. L'amore per la natura e gli animali rispecchiano bene il nome scout con cui Gambirasi era conosciuto: "Ghepardo". Guida per generazioni di "lupetti", Pierino è stato assoluto protagonista della vita sociale e politica di Roncade: a fine anni Novanta era stato eletto in consiglio comunale. Un ruolo che, da pochi giorni, ricopre la moglie Silvia eletta tra le fila dell'opposizione con la lista civica "A Roncade". Proprio il marito Pierino l'aveva convinta a partecipare alle scorse elezioni amministrative nonostante lei volesse stare più tempo possibile al fianco del marito malato terminale. «Un grande uomo che ringraziamo con sincera gratitudine per quanto ci ha insegnato in questi anni nel suo modo di vivere e di porsi e per aver spinto Silvia, in un momento così delicato della loro vita, a far parte della nostra squadra e spendersi ancora una volta in prima persona per la sua comunità» le parole di Viviane Moro, ex candidata a sindaco con la lista civica "A Roncade". Gambirasi, oltre alla moglie Silvia, lascia i figli Marta e Giovanni, la mamma Maria, le sorelle, il fratello, la suocera, cognati, nipoti, amici e parenti tutti. Sabato 22 giugno, alle ore 11, l'ultimo saluto al 59enne nella chiesa arcipretale del paese. Dopo la cerimonia, Gambirasi riposerà nel cimitero di Roncade.