Addio a Piero Angela, una vita dedicata a divulgare cultura

Il celebre divulgatore scientifico Piero Angela si è spento nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 agosto a 93 anni. Tra i volti più noti della televisione italiana, Angela si è spento all’età di 93 anni. Su Twitter, il figlio Alberto ha scritto “Buon viaggio papà”.

Nato in una famiglia antifascista, Angela era originario di Torino dov'era nato il 22 dicembre del 1928. Dopo gli esordi al giornale radio Rai, passò alla televisione diventando inviato e poi conduttore del telegiornale. Dagli anni Settanta aveva iniziato a realizzare programmi di divulgazione scientifica che culminarono nel 1981 con l’innovativa serie “Quark”, seguito poi da “Superquark”, entrambi di enorme successo. Infine, dal 2000, insieme con il figlio Alberto, aveva firmato il programma “Ulisse”. Apertamente agnostico, nel 1989 fu tra i fondatori del Cicap, l’associazione per il controllo sulle pseudoscienze.

I premi

Nel 2006 Angela aveva ricevuto il Premio Mazzotti "Honoris Causa" a San Polo di Piave per i suoi alti meriti nella divulgazione scientifica tramite programmi televisivi e libri. La cerimonia al ristorante Gambrinus della famiglia di Adriano Zanotto: «Sono molto fiero di ricevere questo premio, che terrò con molto piacere. Per me è l'occasione di ripercorrere con la mente la mia storia di divulgatore, dalla curiosità con cui osservavo la natura in montagna da bambino ai miei trenta libri e a SuperQuark» le parole di Angela al momento della consegna del premio. Nel 2020 il divulgatore era tornato nella Marca per ricevere il premio Fuoriclasse della distilleria Castagner. Emozionato, aveva voluto ringraziare di persona i presenti, dando anche un commento sui primi casi di Covid che stavano arrivando dalla Cina.

Il cordoglio di Zaia

«Con la scomparsa di Piero Angela la televisione e il mondo della cultura perdono un grande divulgatore, capace di dare vita a quella che poi è diventata una vera e propria scuola documentaristica. Innamorato della scienza, lungimirante, ha saputo superare la rigida divisione tra sapere accademico e popolare, bypassando le accademie e entrando direttamente nelle case della gente, aprendo così a tutti l’accesso al sapere e introducendo un linguaggio approfondito, comprensibile e mai saccente. La sua sobrietà e la sua ironia, unite ad una signorilità d’animo lo renderanno per sempre un modello di conduzione e divulgazione». Luca Zaia ha espresso con queste parole il proprio cordoglio per la scomparsa del divulgatore scientifico. «Ai suoi familiari vanno le mie condoglianze, per una perdita che coinvolge come poche altre la nostra storia e la memoria collettiva» conclude il presidente del Veneto.