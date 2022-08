Addio a Pierino Sardi, storico macellaio della Pescheria

Treviso perde il macellaio della Pescheria: Pierino Sardi è mancato all'affetto dei suoi cari sabato 6 agosto. Aveva 93 anni, gran parte dei quali passati dietro il bancone della macelleria di famiglia aperta nel 1936 in via Palestro.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", moltissimi trevigiani lo avevano soprannominato il "baritono" per la sua voce profonda e altisonante che per anni ha animato il centro storico. Macellaio di fiducia per numerose generazioni di trevigiani, aveva vissuto il drammatico bombardamento del 7 aprile 1944, una tragedia che l'aveva segnato profondamente. Grande appasionato di sport, è stato a lungo dirigente del Calcio Silea. Un uomo concreto ma sempre disponibile, colonna del commercio locale, con lui se ne va un pezzo importante di storia della città. A piangerlo oggi la moglie Giulia Gioppato, sposata nel 1961 e adorata compagna nella vita privata e in bottega per ben 61 anni, i figli Rossanna e Massimo, i nipoti Beatrice e Davide, la nuora Alice uniti ad amici e parenti tutti. I funerali saranno celebrati giovedì 11 agosto alle ore 9.30 nella basilica di Santa Maria Maggiore a Treviso.