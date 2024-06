Malore fatale prima di cena, addio all'ex calciatore Pietro Gasparin

Calcio trevigiano in lutto per la scomparsa improvvisa di Pietro Gasparin, ex calciatore e storico dirigente della Federcalcio Treviso. Mercoledì sera Gasparin, 81 anni compiuti lo scorso marzo, era da poco rientrato con la moglie Gabriella nella loro casa di Carbonera. Gasparin è crollato a terra privo di sensi dopo aver preparato la tavola per cena. Fatale un infarto: ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

Originario di Selvana, era rimasto a Treviso fino agli Anni '90 del secolo scorso prima di trasferirsi a Carbonera con la moglie Gabriella Martin. Insieme a lei mercoledì pomeriggio, 26 giugno, aveva partecipato al funerale di un amico a Selvana. Dopo la spesa la coppia era tornata a casa verso le 19. La tragedia è avvenuta poco dopo, mentre Gasparin era andato verso la camera per cambiarsi per cena. La moglie gli ha prestato i primi soccorsi, ma per Gasparin non c'era già più nulla da fare. Infarto fulminante. Terminati gli studi, Gasparin aveva lavorato nello studio tecnico del geometra Mazzoli come disegnatore. La sua grande passione è però sempre stata il calcio. Da Selvana a Silea negli Anni '60 come calciatore, Gasparin aveva vestito le maglie di Annonese e Gemeaz San Polo. Centravanti specializzato nelle punizioni e nei colpi di testa, posati gli scarpini aveva fatto l'allenatore e il dirigente accompagnatore al Selvana prima di entrare nel direttivo della Delegazione Federcalcio di Treviso, addetto alle rappresentative, ultimo della "vecchia guardia" delle vecchie glorie del calcio trevigiano. A piangerlo oggi, oltre alla moglie Gabriella, la figlia Giorgia, il genero Moreno, le nipoti Aurora e Martina uniti ad amici e parenti tutti. Il funerale lunedì 1º luglio alle 10.30 alla chiesa Cristo Re di Selvana dove venerdì sera alle 18 verrà recitato il Rosario. Dopo la cerimonia la salma di Gasparin sarà cremata.