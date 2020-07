Malattia incurabile, il sorriso di papà Pietro si spegne a 56 anni

La frazione di Ciano del Montello è in lutto per la tragica scomparsa di Pietro Reginato, 56 anni, marito, papà e nonno molto conosciuto in paese per il suo lavoro nell'azienda di vini Astoria e il suo carattere gentile e disponibile.

Pietro ha perso la vita nei giorni scorsi in ospedale a Montebelluna dopo una lunga lotta contro un male incurabile che non gli ha lasciato alcuna via di scampo. A piangerlo oggi la moglie Elena, i figli Luca e Riccardo e l’amatissima nipotina Victoria oltre a fratelli, colleghi e amici di una vita rimasti senza parole alla notizia della sua prematura scomparsa. I familiari hanno voluto ringraziare pubblicamente la dottoressa Girardi del Siad di Montebelluna per le cure prestate a Pietro durante la malattia insieme a tutto il personale del reparto di Cure palliative. Dopo un calvario affrontato sempre con grande dignità, Pietro Reginato lascia un ricordo commosso nelle tante persone che l'avevano conosciuto. I funerali saranno celebrati sabato mattina, 25 luglio, nel campo sportivo di Ciano del Montello. Dopo la cerimonia