Addio ad Angelo Tonella, imprenditore e fondatore di CP Parquet

Lutto nel mondo imprenditoriale trevigiano per la scomparsa, avvenuta lunedì 10 aprile, dell'imprtenditore Angelo Tonella, co-fondatore di CP Parquet e papà di Antonio, uno dei titolari CP Parquet di Pieve del Grappa, venuto a mancare poco più di 3 anni fa. Insieme a Nino Gasperini, nel lontano 1962, Angelo ha avviato un’attività per il commercio di legname. I due soci furono tra i primi ad intuire l’importanza dei pavimenti in legno per arredare le tante case che nascevano negli anni del boom economico italiano. Nel piccolo borgo di Crespano del Grappa, nelle Prealpi trevigiane, sono cominciate così le importazioni dei primi convogli di pregiati legnami. In breve tempo i pavimenti in legno diventarono la principale vocazione, a loro venne dedicata tutta la produzione e anche l'attività venne ribattezzata in Crespano Parchetti. I parquet, realizzati con grande cura, diventarono sempre più apprezzati e si diffusero oltre i confini regionali. Il resto è storia.

La sua scomparsa segna la fine di un’era per CP Parquet, ma il suo esempio resterà per sempre nella nostra memoria. Ci stringiamo tutti alla famiglia in questa triste circostanza e ci uniamo sinceramente al dolore per la grave perdita. I funerali si svolgeranno venerdì 14 aprile alle ore 10 presso la Chiesa di Pieve del Grappa. "Ringraziamo sin d’ora" ha reso noto la famiglia Tonello "quanti vorranno partecipare".