Rsu alla AP Reti Gas di Pieve di Soligo, maggioranza alla Filctem Cgil

Maggioranza CGIL delle RSU alla AP Reti Gas Spa di Pieve di Soligo. Passa da due a tre componenti della FILCTEM CGIL - due poi sono gli eletti delle altre organizzazioni sindacali - la rappresentanza dei lavoratori e delle lavoratrici nell’azienda del Gruppo Ascopiave che conta circa 200 dipendenti e si colloca tra i dieci maggiori operatori nazionali attivi nel settore della distribuzione di gas naturale. Con il voto di qualche giorno fa sono stati eletti tra le fila della FILCTEM CGIL Silvia Dalla Longa, storica RSU, Harry Costantini e Marco Basso, ottenendo così la maggioranza.

«Siamo più che soddisfatti dall'esito di queste elezioni – afferma Christian Iannicelli della FILCTEM CGIL di Treviso – che consolida la nostra rappresentanza in AP Reti Gas aumentando il numero delle RSU da due a tre rispetto all’ultimo rinnovo. Chiaro segnale che i lavoratori e le lavoratrici ci riconoscono un ruolo da protagonisti nella contrattazione con la dirigenza aziendale. Ora ci aspetta un nuovo periodo di confronto dove dovremo impegnarci per migliorare la qualità del lavoro sia per l'aspetto economico sia sotto quello della conciliazione vita lavoro. Auguro buon lavoro agli eletti».

«Questo è il mio secondo mandato come RSU – aggiunge Silvia Dalla Longa –, è un grande orgoglio essere stata riconfermata con un così cospicuo numero di consensi. Un risultato straordinario per il quale mi sento di ringraziare tutti i lavoratori e le lavoratrici che hanno manifestato la loro fiducia ai candidati della FILCTEM CGIL e all'organizzazione. Il nostro lavoro inizierà sin da subito».