A Pieve di Soligo al via il concorso a premi “Pieve ti Premia”

L’Associazione Piazze Creative di Pieve di Soligo, congiuntamente all’Amministrazione municipale e ad Ascom-Confcommercio Delegazione di Conegliano guarda al Natale ed organizza il Concorso a Premi “Pieve ti Premia” con l’obiettivo di rivitalizzare il centro, rendendolo sempre più una dimensione “da vivere”, pur in epoca di massimo distanziamento e stretta osservanza delle regole. Una sorta di invito ai consumatori a guardare al Natale sottocasa e a supportare le imprese locali investendo in prodotti e regali a km zero. Il Concorso è stato realizzato grazie al contributo del Bando Enti Terzi e ai fondi messi a disposizione dalla Camera di Commercio Treviso - Belluno. In palio ci sono 23 premi in buoni acquisti spendibili presso gli esercizi commerciali aderenti per un montepremi complessivo di 3000 euro (suddivisi in buoni di importi variabili da un minimo di 100 a un massimo di 500 euro).

Il concorso segue un modello di marketing che riesce a ricreare un circolo virtuoso di investimenti ed acquisti all’interno dello stesso bacino di imprese nel clima di festa che precede il Natale. Secondo il Presidente della Camera di Commercio di Treviso - Belluno|Dolomiti Mario Pozza questa iniziativa sottilinea: «Il consumare locale è il must che dobbiamo perseguire per sostenere i negozi di vicinato e la nostra economia. La Camera di Commercio crede fermamente, adesso più che mai, in questi progetti per cui sostiene con convinzione l’operato dell’Ascom Confcommercio e dei Comuni sensibili ad orientare un consumo in loco capace anche di essere coesione sociale».

«Aderiscono -spiega il fiduciario di Ascom Walter Zambon e presidente dell’Associazione Piazze Creative- circa una trentina di attività commerciali divise in bar e non bar e l’obiettivo è quello di coinvolgere i consumatori finali sottolineando la disponibilità, la qualità e la fiducia dei negozi sotto casa in un momento difficile come questo».

Il sistema del concorso prevede l’erogazione di cartoline che i negozianti daranno ai clienti secondo gli importi degli acquisti fatti (diversi tra bar e non bar).

«L’Amministrazione Comunale -conclude l’Assessore Luisa Cigagna- sostiene questa iniziativa che valorizza il tessuto commerciale del nostro paese e che rende i cittadini di Pieve protagonisti della riscoperta dei negozi di prossimità». In questo momento difficile e di massima pandemia - hanno detto gli organizzatori in conferenza stampa - l’attenzione delle Istituzioni è massima, così come il desiderio di unire le risorse per dare corso alle idee locali. È ora più che mai importante lavorare con la massima responsabilità individuale, osservando scrupolosamente regole ed orari di apertura, per l’attenzione alla salute pubblica e per salvaguardare l’equilibrio delle micro e piccole imprese che sono la spina dorsale della nostra economia.

L’estrazione finale di tutti i premi avverrà entro il 15 gennaio 2021 presso la sede municipale di Pieve di Soligo alla presenza del funzionario camerale competente del territorio. Il regolamento è consultabile sul sito www.piazzecreative.it e presso tutte le attività partecipanti.