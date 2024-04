Inaugurato il nuovo ufficio IAT di Pieve di Soligo

Taglio del nastro ieri, 22 aprile 2024, per il nuovo ufficio IAT di Pieve di Soligo. Presenti all'inaugurazione l’Assessore Regionale al Turismo, Federico Caner, il Consigliere Regionale Alberto Villanova, la presidente dell'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Marina Montedoro, la presidente della Fondazione Marca Treviso, Giulia Casagrande, Giovanni Follador, presidente UNPLI Veneto, Roberto Franceschet, presidente Consorzio Pro Loco Quartier del Piave, e Giuseppe Carlet, presidente GAL AltaMarca. Il nuovo ufficio turistico, che sarà gestito da UNPLI Treviso, rappresenta per l'Amministrazione pievigina, il punto di arrivo e allo stesso tempo di partenza nella strategia di riposizionamento turistico e culturale del Comune di Pieve di Soligo.