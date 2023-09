Ats, riaperto lo sportello di Pieve del Grappa

ATS sempre al fianco degli utenti per gestire pratiche contrattuali, richieste di informazioni varie e risolvere ogni tipo di situazione in tempi rapidi e in modo duraturo. Per questo, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ATS ha deciso di aprire nuovamente al pubblico lo sportello clienti di Pieve del Grappa in via IV Novembre (presso l’ex-portineria dell’Ospedale a fianco Municipio - loc. Crespano del Grappa). Dal 5 settembre, ogni martedì mattina dalle 9 alle 12.30, tutti gli utenti potranno recarsi presso lo sportello per parlare con gli operatori e gestire così la propria fornitura. Viene suggerito inoltre agli utenti, che per evitare code e tempi di attesa è sempre possibile prenotare l’appuntamento in tutti i nostri sportelli. Il servizio è attivo tramite il nostro sito internet o utilizzando i servizi digitali quali Sportello Online e Ats App.

«La politica di ATS si basa sul lavoro di squadra, la riapertura dello sportello di Pieve del Grappa ne è la riprova; grazie infatti agli investimenti fatti, possiamo garantire l’operatività dello sportello all’utenza e offrire maggiore supporto ai cittadini» dichiara il Presidente di Ats Fabio Vettori. «Ringrazio ATS per la riapertura dello sportello nel nostro Comune, che rappresenta un punto di contatto nel territorio e per il territorio, proseguendo così la collaborazione fra i due enti che conta nel complesso investimenti fatti e programmati per più di 1 milione e 500 mila euro» sottolinea il Sindaco di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin «fondamentali per garantire un servizio sempre più efficiente alla cittadinanza».

Infine, ricordiamo gli orari di tutti i nostri sportelli fisici:

• Treviso: da lunedì a venerdì, dalle 8:30 alle 13:00, mercoledì anche dalle 14:30 alle 18:00.

• Montebelluna: da lunedì a venerdì, dalle 8:30 alle 13:00, lunedì e mercoledì anche dalle 14:30 alle 18:00.

• Riese Pio X: da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 13:00, mercoledì dalle 14:30 alle 18:00.

• Pederobba: lunedì dalle 14:30 alle 17:30

A queste sedi si aggiunge lo sportello digitale di Villorba (presso Villa Giovannina – Sportello Unico del Comune di Villorba), accessibile da lunedì a venerdì, dalle 8:30 alle 13:00, il lunedì e il mercoledì dalle 14:30 alle 18:00. Anche il nostro Call-center Servizio clienti è raggiungibile al numero verde 800 800 882 per avviare qualsiasi tipo di pratica e rispondere a ogni tipo di quesito.