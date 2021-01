Festino nella palestra della scuola, sparso il contenuti degli estintori

Il contenuto di due vecchi estintori sparso sul pavimento della palestra. Sempre a terra cocci di bottiglie di birra e sacchetti di patatine vuoti. Questo quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Pieve del Grappa durante un'ispezione, avvenuta nella mattinata di ieri, all'ex scuola media comunale di via San Carlo. Ignoti, nei giorni scorsi, sarebbero entrati all'interno della struttura per una sorta di festino. La segnalazione ai militari era giunta da alcuni residenti che si erano insospettiti osservando lo strano viavai dall'edificio che è peraltro abbandonato da diverso tempo ed facilmente accessibile dall'esterno. Da qualche tempo sarebbe diventato una sorta di punto di ritrovo.

Il danno dovrà essere quantificato e nelle prossime ore il Comune di Pieve del Grappa, proprietario dell'immobile, presenterà formale denuncia all'Arma. Nel frattempo i carabinieri si sono comunque attivati e sono al lavoro, in queste ore, per identificare i giovani (si sospetta di un gruppetto della zona) che sarebbero entrati nell'ex scuola media lasciando appunto sporcizia e spargendo la polvere degli estintori. Rischiano tutti, qualora venissero identificati, una denuncia per danneggiamento.