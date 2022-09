Pioniere nel commercio dell'abbigliamento, addio a Bruno Ferracin

E' stato uno dei pionieri nel commercio dell'abbigliamento d'alta moda nella Sinistra Piave, imprenditore del settore da almeno tre generazioni e proprietario anche dell'hotel Contà, attualmente gestito dal figlio Francesco. E' lutto a Pieve di Soligo e a Refrontolo per la scomparsa di Bruno Ferracin, mancato nella serata di mercoledì, 7 settembre, dopo una lunga malattia contro cui stava combattendo da alcuni anni. Viveva con la famiglia a Solighetto, in via Brandolini, e in queste ore sono decine i messaggi di cordoglio giunti da più parti.

La famiglia Ferracin, dopo un primo negozio aperto a Solighetto, aprì nel 1973, a Refrontolo, un grande magazzino con abbigliamento che ospitava le grandi griffe della moda: una vera e propria istituzione. Seguiranno successive aperture a Conegliano, Treviso (si trovava in via Cadorna e venne chiuso alcuni anni fa) e Feltre. Un'alluvione, avvenuta nel giugno del 2020 (il torrente Crevada esondò), danneggiò gravemente il magazzino principale ma in pochi giorni, a tempo di record, l'attività riprese. In molti ricordano Bruno Ferracin anche per la sua grande passione per le auto d'epoca (vinse alcuni trofei) e lo sport, in particolare di ciclismo. Dal 1980 al 1999 è stato presidente della Sc Solighetto 1919, scoprendo importanti talenti del pedale. La data dei funerali sarà fissata nei prossimi giorni.