Pieve di Soligo, un fiume di ghiaccio attraversa la città

La scena surreale nella serata di lunedì, durante la grandinata che ha causato danni ingenti in tutto il Comune (anche al campanile della chiesa e ai lampioni, distrutti dai chicchi) così come a Moriago, Farra e Follina. Il sindaco Stefano Soldan: «L’illuminazione pubblica è stata pesantemente compromessa e potrebbero esserci guasti nei prossimi giorni»

«Su tutto il territorio comunale ingenti danni. Enel sta intervenendo per ripristinare un grosso guasto zona stadio Pieve. L’illuminazione pubblica è stata pesantemente compromessa e potrebbero esserci guasti nei prossimi giorni. Ringrazio la Protezione civile e l’Arma dei carabinieri per il pronto intervento di questa notte. Nel pomeriggio tempo permettendo con aiuto della Protezioen civile inizieranno le pulizie delle strade che procederanno nei prossimi giorni. Manifestazione Pieve di Sera rinviata a martedì prossimo. Per i danni e lo stato di emergenza fate foto e documentate i danni». Con queste parole, scritte sul suo profilo Facebook, Stefano Soldan, sindaco di Pieve di Soligo, ha descritto le pesanti conseguenze della grandinata che lunedì sera ha falcidiato sia la località dell'Alta Marca che gli altri Comuni limitrofi come Farra di Soligo, Moriago e Follina. A Pieve i chicchi di grandine hanno danneggiato il campanile della chiesa parrocchiale, distrutto buona parte dei lampioni, lucernari, vetrate, automobili. Una "sassaiola" dal cielo che ha causato una sorta di fiume di ghiaccio che lunedì sera ha attraversato il centro. I danni, come detto, sono ingentissimi.