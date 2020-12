Male incurabile, papà di tre figli muore a 45 anni

Lutto a Barbisano di Pieve di Soligo per l'improvvisa scomparsa di Ruben Lorenzon. Lavorava come pProgettista nel dipartimento grandi navi della Somec di Zoppè. Grande appassionato di corsa era iscritto al gruppo sportivo "Run for Mike" di Follina