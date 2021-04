Pieve di Soligo non è più "Comune": da oggi diventa "Città"

Dal 2017 "Città che legge", oggi Pieve di Soligo può fregiarsi di un altro riconoscimento, ovvero quello di "Città" a tutti gli effetti, tanto da poter aggiungere allo stemma comunale la distintiva corona muraria d'oro. Pieve, dunque, cambia status: non più semplice "Comune" ma bensì "Città", così come Treviso, Oderzo, Asolo, Castelfranco, Conegliano, Mogliano Veneto, Montebelluna, Motta di Livenza, Roncade, Villorba e Vittorio Veneto. Un riconoscimento importante quindi, anche perché concesso solo a determinate località in virtù della loro importanza storica, artistica, civica o demografica.

Le parole del sindaco Stefano Soldan: «Ringrazio l’assessore Danilo Collot per aver perseguito con fermezza questa sua idea e questo obiettivo, ma anche tutta l’Amministrazione e il personale della Città di Pieve di Soligo, in particolare il segretario generale dott. Sergio Rosario Cammilleri». Questo poi, il commento di Pieve Cultura: «Siamo felici di sentirci cittadini fortunatamente immersi in un bellissimo ambiente che vogliamo tutelare e onorare». Così, infine, Erminda Brunelli, presidente della Pro Loco: «Che meravigliosa notizia. Un ringraziamento sentito all Amministrazione Comunale che ha davvero a cuore il nostro paese».