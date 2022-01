Pio X, ancora aperte le iscrizioni per le superiori e la scuola d'infanzia

C'è ancora un po' di tempo per i genitori che vogliano iscrivere i propri figli alla scuola dell'infanzia e alla sezione primavera del Collegio Vescovile Pio X. Sono, infatti, ancora aperti alcuni posti per i più piccoli, mentre per la primaria e per la scuola media si sono già chiuse le disponibilità. A fare eccezione, nella fascia 6-11 anni, è la sezione English plus, per la quale, visto l'intenso successo, si sta valutano l'ideazione di una nuova sezione.

Dopo le giornate di orientamento in presenza dei mesi scorsi, sono ora aperte le iscrizioni ai diversi indirizzi della scuola secondaria di secondo grado. Per agevolare i ragazzi delle medie nella scelta, durante le prime settimane di gennaio è stato loro possibile accedere all'Istituto per delle “lezioni di prova”. Gli aspiranti studenti del Collegio hanno potuto vivere una giornata all'interno della scuola e sedere in classe assieme ai compagni di prima superiore. Un'esperienza formativa, organizzata seguendo tutti i protocolli di sicurezza, che ha permesso ai futuri allievi di acquisire maggiore consapevolezza e vivere in concreto la realtà che sceglieranno per il loro avvenire scolastico. Sabato 15 gennaio si è tenuta una “lezione di prova” di quattro ore anche per i ragazzi interessati al nuovo Istituto tecnico con indirizzo in Amministrazione, Finanza e Marketing.

Lunedì 17, inoltre, è iniziata una settimana davvero particolare per gli allievi della secondaria di secondo grado. Per chi deve rimediare a qualche brutto voto è tempo di corsi di recupero e studio assistito, ma anche per tutti gli altri ragazzi la settimana sarà fruttuosa. Ogni giorno, infatti, grazie alla possibilità di incontrarsi in sicurezza nell'auditorium della scuola, gli studenti parteciperanno a lectio magistralis, approfondimenti e cineforum, organizzati dai docenti dell'istituto. Gli approfondimenti culturali spaziano tra tanti temi diversi che vanno dall'arte alla percezione di sé e del proprio corpo, fino ai valori della democrazia su cui si rifletterà grazie alla visione del film tedesco L'Onda, di Dennis Gansel. Si passerà poi a tematiche legate ad alcuni aspetti della “condizione giovanile” a partire dagli obiettivi dell'Agenda europea 2030 su giovani e sviluppo sostenibile. Ci sarà anche spazio per la musica e la poesia con l'intervento del prof. Stefano Trevisi “Da Dante a Mozart: quando la musica si sposa con la poesia”. Infine, venerdì 21, la settimana di approfondimenti terminerà con un esame al microscopio della pandemia in atto.