Maria Cristina Piovesana nominata Cavaliere del Lavoro

Mercoledì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, Maria Cristina Piovesana riceverà il titolo di Cavaliere del lavoro per il settore industria/arredamento da parte del presidente Sergio Mattarella.

Maria Cristina Piovesana, amministratore delegato di Alf DaFrè di Gaiarine, dopo essere stata eletta nel 2014 come presidente di Unindustria Treviso, prima donna in Veneto a guidare una grande rappresentanza industriale, ha visto nel 2018 la fondazione di Assindustria Venetocentro insieme a Confindustria Padova, presieduta da Massimo Finco. Un percorso associativo che ora continua come vicepresidente di Confindustria per l'Ambiente, la Sostenibilità e la Cultura.

Il commento

Leopoldo Destro, attuale presidente di Assindustria Venetocentro, commenta: «Le congratulazioni più sentite a Maria Cristina Piovesana: è un riconoscimento alla sua dedizione e competenza nella crescita dell’importante gruppo industriale di famiglia e, insieme, a quello instancabile e appassionato nella rappresentanza d’impresa in Confindustria, a livello regionale e nazionale. Un'onorificenza di cui siamo orgogliosi, come imprenditori attivi in questo territorio e in Assindustria Venetocentro, di cui è stata co-fondatrice e attiva presidente e di cui ho l’onore di avere raccolto il testimone. A lei, il nostro abbraccio affettuoso e la soddisfazione per un riconoscimento che va, come lei stessa direbbe, anche ad una comunità di imprenditrici e imprenditori che nel suo esempio, e nei valori della nostra Repubblica, si riconosce e si impegna febbrilmente per un futuro migliore».