Pista di atletica a Montebelluna: iniziati i lavori di rifacimento del manto

Sono in corso in queste settimane, a Montebelluna, i lavori per il rifacimento della pista di atletica presso lo stadio di via Biagi. Iniziati 10 giorni fa circa, i lavori svolti dalla ditta Feltrin di Altivole stanno ora riguardando la fresatura della pista. Per verificare l’andamento degli interventi i tecnici del Coni e della Fidal, assieme ai tecnici del Comune e all’assessore ai lavori pubblici e all’omologatrice nominata dalla FIDAL, architetto Laura Ponchio, si sono incontrati mercoledì per un sopralluogo.

I lavori proseguiranno anche nelle prossime settimane e interesseranno l’adeguamento della pedana per il salto in lungo, il rifacimento dello strato base per concludere poi con il rifacimento della parte superficiale del tappeto di pista la sistemazione delle attrezzature, tenendo conto che l’intervento ha un costo di 500 mila euro finanziati dal Comune con un mutuo.