Castelfranco Veneto, nuova pista ciclabile in via dei Carpani

Dal mese di marzo prenderanno il via i lavori per la nuova pista ciclabile su via dei Carpani, strada che dal centro di Castelfranco Veneto porta all'ospedale e alla zona commerciale. Una strada da sempre molto trafficata, a due corsie per senso di marcia, utilizzata anche da quanti scelgono la bicicletta per raggiungere i vari servizi, tra questi l’Istituto Bersani.

Il cantiere

I lavori interesseranno un tratto di 400 metri, dall’intersezione con via San Pio X fino a circa 60 metri dall’accesso dell'ospedale. La strada, a seguito dell’intervento, sarà per tutto il tratto ad un’unica corsia, la cui sezione verrà uniformata alle dimensioni del tratto successivo che porta alla rotatoria conosciuta come la “rotatoria dell’Iper”. Ai lati delle due corsie a nord ed a sud troveranno spazio e collocazione la pista ciclabile della larghezza di 2 metri ed il marciapiede. Le alberature e gli impianti di illuminazione demarcheranno il marciapiede dalla pista ciclabile. La nuova corsia di 3,5 metri avrà una banchina di supporto mentre l’aiuola centrale, che divide le carreggiate per la presenza del collettore delle acque meteoriche (tubo da 120 cm), non permette la piantumazione di nuovi alberi. Il progetto, curato dall’ingegnere Paolo Rizzardo, sarà eseguito dalla ditta Geo-Bau s.r.l. di Spilimbergo. Costo dell’intervento è di 350 mila euro inserito per intero nel Bilancio comunale.

I commenti

«L'intervento - spiega il sindaco, Stefano Marcon - ha come obiettivo primario accrescere la sicurezza sia ciclabile che veicolare su questo tratto di strada che, con le due corsie, invita spesso a superare i limiti di velocità con conseguente aumento della pericolosità. Apriamo un nuovo cantiere a Castelfranco, una città che continua ad accrescere servizi ed ammodernare le sue infrastrutture».

«Si partirà con una prima fase nel lato nord - chiude l’assessore ai Lavori pubblici, Mary Pavin che sta seguendo con l’Ufficio LLPP l’iter - per poi completare, entro il mese di giugno, il lato sud. Come per tutti i cantieri stradali ci sarà qualche disagio per residenti ed utenti ma guardiamo all’estate quando si potrà circolare in bicicletta in tutta sicurezza».