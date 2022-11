Pista ciclabile in Via Mandruzzato, approvato il progetto

È stato approvato in questi giorni dalla Giunta il progetto di realizzazione della pista ciclabile in via Mandruzzato che permette di collegare quartieri di San Pelaio e Santa Bona.

L'intervento prevede la realizzazione del percorso ciclabile di circa 600 metri sul lato destro di via Mandruzzato a partire dalla tombinatura effettuata con i recenti lavori su Starda di Santa Bona Vecchia. «L’intervento risulta strettamente connesso alla sede viaria dove circolano i veicoli - spiega l’assessore Sandro Zampese - la sede stradale verrà rivista con l’occasione in modo tale da garantire a questa una sezione uniforme lungo tutto il tracciato nello specifico con una corsia a senso unico di 2,50 metri e banchine a destra e sinistra rispettivamente di 0,25 m e mezzo metro. Inoltre verranno ricollocati i corpi di illuminazione pubblica per migliorare la sicurezza della strada e del percorso ciclabile, operando un efficientamento secondo le più recenti tecnologie. Inoltre, questo progetto è concomitante con la posa delle condotte fognarie da parte di Ats». Per quanto riguarda la pubblica illuminazione, si rende necessario un suo ricollocamento puntuale dei corpi illuminanti esistenti e una implementazione al fine di offrire un illuminamento adeguato a fornire i migliori livelli di sicurezza sia delle vie carrabili che del percorso ciclabile, tenendo in considerazione le più moderne tecnologie per l’efficientamento dei consumi.

«Un intervento che permetterà di collegare i quartieri di Santa Bona e San Pelaio- conclude il sindaco Mario Conte -. Puntiamo fortemente sulla messa in sicurezza dei percorsi ciclabili per potenziare una rete che ci vede già fra le 10 città italiane con più piste ciclabili in rapporto alla superficie, con 109,6 km per 100km quadrati. L’obiettivo, da Sant’Antonino a Castagnole, è quello di proseguire sulla strada tracciata per fare sì che centro, quartieri e comuni contermini siano collegati tramite percorsi efficienti». L'opera, inserita nel programma "Italia City Branding – Progetto Treviso Parfum – Parchi e Fiumi in Bicicletta" sarà realizzata entro il 2024.