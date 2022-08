Sernaglia, 100mila euro dalla Regione per la pista ciclopedonale di Fontigo

Il Comune di Sernaglia della Battaglia ha ottenuto un contributo di 100mila euro dalla Regione Veneto per la realizzazione del tratto di pista ciclopedinale di Fontigo tra via Chiesa e via Montegrappa. Tale cifra si somma al contributo di 52mila euro ottenuto dalla provincia di Treviso. In totale dunque 152mila euro di finanziamenti che coprono oltre il 50% della spesa per la messa in sicurezza della mobilità cosiddetta debole sulla strada provinciale 34. Il costo previsto dell’opera è, infatti, di 260mila euro.

Il commento

«Un’altra bella notizia per il nostro Comune ed in particolare per la frazione di Fontigo - le parole del sindaco Mirco Villanova -. Un altro importante traguardo per la mobilità e la sicurezza stradale che si concretizzerà nel corso del 2023. In un’epoca caratterizzata da crescenti fenomeni di densificazione urbana e incremento della mobilità motorizzata, diventa sempre più importante potersi rigenerare all’aria aperta facendo passeggiate, escursioni, jogging, spostandosi in bici : la mobilità lenta o ciclopedonalità favorisce così la salute pubblica e tutela le risorse».

Gli altri interventi

In tema di lavori pubblici ed interventi di messa in sicurezza delle strade, nei giorni scorsi è stato realizzato un nuovo dosso e attraversamento pedonale rialzato con nuova illuminazione in via Marconi. Intervento che permetterà la riduzione della velocità e l'attraversamento in sicurezza della via. Sono inoltre stati eseguiti i lavori di asfaltatura di alcune strade della frazione di Villanova sulle quali era necessario intervenire per ripristinare il manto stradale rovinato dall’usura e da interventi ai sotto servizi. Lavori per una spesa totale di circa 40mila euro. Sono in previsione altre opere di asfaltatura su diverse strade comunali, dove il manto stradale risulta danneggiato e sulle quali mancano interventi da diversi anni, con investimenti che consentiranno di mettere in piena sicurezza la viabilità.