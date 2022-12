Natale a Treviso, pista di pattinaggio gratuita di fronte all'aeroporto

Arriva il Natale al Parco Commerciale Canova, in via Noalese a Treviso e con sé porta una pista di ghiaccio sintetico disponibile e gratuita per tutti i clienti. La pista è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19, e nei festivi, compreso l’intero periodo natalizio dal 24 dicembre all'8 gennaio l'orario è dalle 11 alle 19 (Chiusa il 25 e 26 dicembre e il 1º gennaio).

Un omaggio alla città per condividere la magia dello spirito natalizio. L'accesso è consentito a tutti i clienti che hanno ricevuto un coupon da parte di uno dei brand del Parco aderenti all'iniziativa. A cornice della pista le casette di Natale che offriranno cioccolata calda e, nei fine settimana, artisti, acrobati, musicisti e fantasisti di fama internazionale con le loro mirabolanti imprese, nella magica atmosfera natalizia. Per i più piccini tanti folletti e l'appuntamento con Babbo Natale per la foto nella magica poltrona.