Decreto riaperture, Vittorio Veneto semplifica le richieste per i plateatici

Il Decreto riaperture adottato dal Governo prevede la possibilità per i pubblici esercizi di servire i propri clienti al tavolo purché all’aperto, ma - spiega il vicesindaco di Vittorio Veneto, Gianluca Posocco - La nostra amministrazione ha quindi varato, con un provvedimento di Giunta, l’adozione di una procedura quanto più possibile semplificata per la concessione degli spazi necessari ai commercianti. Abbiamo voluto, per quanto consentito, venire incontro a tutti nella fase di presentazione delle domande di occupazione del suolo pubblico rendendo meno complessa la relativa procedura amministrativa. Sarà possibile presentare domanda “in deroga” per la concessione di plateatici fino al 31 dicembre 2021».

La procedura semplificata si potrà presentare anche solo tramite Pec all’indirizzo pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it, allegando una planimetria in scala e quotata (con le misure e l’indicazione di tavoli, sedie e altri elementi) oltre alla copia del documento di identità del firmatario, senza ulteriori formalità ed esente dall’imposta di bollo. Il modello della domanda si può scaricare dal sito internet del Comune di Vittorio Veneto. L’autorizzazione, come abbiamo premesso, potrà essere concessa fino al prossimo 31.12.2021, salvo ulteriori proroghe previste da norme emergenziali statali e regionali. Sarà rilasciata, previo parere del Comando di Polizia Locale, e trasmessa, tramite email, all’indirizzo del mittente. Le domande saranno valutate, garantendo le condizioni di viabilità, sicurezza e conciliando gli eventuali diritti di terzi. I titolari delle attività interessate dal presente adempimento sono altresì esonerati fino al 30.06.2021 dal pagamento del Canone Unico di occupazione di spazi ed aree pubbliche ( ex Cosap/Tosap) di cui al Capo II del D.Lgs. 507/93 e del canone di cui all’art. 63 del D.lgs. 446/97. Verranno rispettati i seguenti criteri e indirizzi generali:

Distanza di almeno 5 metri tra due occupazioni di suolo pubblico

Possibile temporanea sospensione del traffico

I locali senza spazi esterni potranno occupare le aree pubbliche più vicine al loro ingresso

Per informazioni è possibile contattare telefonicamente il Servizio attività produttive ed economiche ai numeri 0438569241 o 0438 569242, dal lunedì al venerdì, in orario 9.30-12.30.