Ponzano Veneto, plateatici e parcheggi gratis per tutto il 2022

Plateatici gratuiti e parcheggi esentati dal pagamento a Ponzano Veneto fino al 31 dicembre del 2022. Lo ha deciso la giunta comunale, dopo il parere favorevole dei servizi finanziari. L'esenzione, che vale per il 100% degli importi, riguarda tutti i bar e ristoranti del territorio comunale e fa seguito al termine dello stato di emergenza, fissato dal Governo al 31 di marzo.

Con la delibera 42 del 14 aprile il consiglio comunale ha deciso di:

esonerare, sia le imprese esistenti che le eventuali nuove richiedenti dalla corresponsione dell'importo dovuto per il canone unico patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla LR n. 29/2007, in continuità con l’esonero precedentemente disposto fino al 31 marzo 2022.

esonerare fino al 31 dicembre 2022 sia le imprese esistenti che le eventuali nuove richiedenti dal pagamento dei parcheggi in continuità con l’esonero disposto con delibera numero 64/2021;

Il commento

Conclude il sindaco Antonello Baseggio: «L'intenzione è quella di mettere gli esercizi commerciali nelle condizioni di riprendersi dopo il lungo periodo della pandemia, che ha caratterizzato negativamente le attività anche a Ponzano Veneto, con perdite di introiti davvero importanti. L'iniziativa del nostro comune, simile a quella di altri comuni ed in altri casi più sostanziosa (considerando che si esentano le attività per tutto l'anno compreso il pagamento dei parcheggi) è stata presa per permettere a queste attività la ripresa tanto sperata».