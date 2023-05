Pnrr, Conte (Anci Veneto): «Il ministro Fitto lo vuole smantellare? Venga in Veneto»

«Qualche consiglio per spendere questi fondi del Pnrr? Basta darceli, se ci vengono forniti noi siamo pronti a investirli più che a spenderli»: pungolato su uno degli argomenti più caldi del momento, il presidente di Anci Veneto e sindaco di Treviso Mario Conte non si tira affatto indietro.

Anzi, rincara la dose: «Ricordo che Anci Veneto è stata tra quelle che, nella prima fase in cui c'era il timore che non si facesse in tempo a utilizzarli, avevamo chiesto di poter mettere in campo anche tutti quei progetti in graduatoria ma non finanziati, perché significava portare a casa progettualità pronte per essere cantierate. I comuni veneti, peraltro, sono tra quelli che meglio hanno interpretato lo scopo del Pnrr cercando di mettere in campo progettualità e risorse per dare risposta agli obiettivi prefissi. Le infiltrazioni mafiose? Dove arrivano i soldi tendenzialmente si manifestano anche questi rischi: noi dobbiamo lavorare con gli strumenti a nostra disposizione e in sinergia con prefetture, guardia di finanza e gli enti preposti alla verifica della massima trasparenza. Preoccupato dalle parole del ministro Fitto sullo “smantellamento” del Pnrr? Più che preoccupato vorrei cogliere l'occasione per invitare ufficialmente il ministro Fitto per fargli vedere come abbiamo lavorato in Veneto in questo ambito e fargli vedere le progettualità che abbiamo messo in campo e che sono pronte a partire, per far sì che prima di parlare di smantellamento ci si renda conto di cosa significhi intervenire seriamente sulla rigenerazione urbana e sulla transizione ecologica e digitale, missioni che i Comuni hanno centrato perfettamente presentando dei progetti all'altezza. Il modello veneto ha saputo dare risposte concrete, e dato che finora abbiamo sempre rispettato le scadenze sono pronto a confrontarmi in merito con il ministro».