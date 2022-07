Natatorium: un milione di euro per la ristrutturazione della palestra

Il settore lavori pubblici del Comune di Treviso ha ricevuto in questi giorni i contributi per tre importanti opere finanziate grazie ai fondi del Pnrr. L'investimento principale riguarda la ristrutturazione della palestra del centro natatorio di Santa Bona con lavori di efficientamento energetico, sismico e funzionale, l'abbattimento delle barriere architettoniche e il completamento dello stralcio in corso. Un milione di euro il totale della somma stanziata dal Governo per la realizzazione dell'opera.

Ammonta invece a un milione e mezzo di euro la cifra per la realizzazione della nuova cittadella "Extreme outdoor sports", un area verde che verrà destinata a ciclismo free style, skate e arrampicata sportiva nel parco-palestra di Sant’Antonino. Poco più di 200mila euro, infine, per i lavori di ampliamento delle scuole Carrer dove verrà realizzata la nuova mensa. Grande soddisfazione da parte dell'assessore Sandro Zampese: la palestra del Natatorio, palazzetto dello sport più grande di Treviso, era in disuso ormai da alcuni anni. I lavori di ristrutturazione erano già iniziati con l'abbattimento delle barriere architettoniche, ora potranno essere completati grazie all'importante finanziamento arrivato dal Pnrr. Non finisce qui però: il Comune è in attesa del finanziamento con i fondi Pnrr anche del progetto per le nuove palestre delle scuole Fanna a Selvana e della scuola Carrer. In attesa di realizzazione anche una terza scuola per l'infanzia comunale vicino alle scuole Vittorino da Feltre.