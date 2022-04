Pnrr, dal Ministero 19,5 milioni di euro per riqualificare Mura, biblioteca, ex Macello e caserma Salsa

Nella giornata di ieri il Governo ha adottato il procedimento per lo scorrimento della graduatoria e l’erogazione dei contributi per la rigenerazione urbana (PNRR). Si tratta dunque di una firma importantissima che permette di avviare anche l’iter delle opere presentate dall'Amministrazione comunale di Treviso, ovvero la valorizzazione delle Mura (per 6 milioni), la riqualificazione della Caserma Salsa (6,3 milioni), la realizzazione di alloggi per persone in stato di bisogno all’ex Macello (1,3 milioni circa) e l'ampliamento dell'ala inutilizzata della Biblioteca all'ex Gil (altri 6 milioni).

«Si tratta di opere importantissime in grado di cambiare il volto ai quartieri, portando nuovi servizi. 19,5 milioni di euro che contribuiranno a migliorare la qualità della vita dei trevigiani - commenta il sindaco Mario Conte - Ora pancia a terra, rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti perché adesso si entra nella parte operativa di progettazione e cantieramento. Sarà una lotta contro il tempo, lo so, ma è una sfida che vogliamo vincere per la comunità».