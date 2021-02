Asolo, arrivano due nuovi vigili: «Controlli anti assembramenti in centro»

Aumentano gli agenti della polizia locale di Asolo. Lunedì 15 febbraio ha preso infatti servizio un nuovo agente, in mobilità dal Comune di Possagno. Ora il Comando può contare su sei vigili.

Il 15 marzo verrà invece assunto un secondo agente dalla graduatoria dell'Unione dei Comuni del Miranese in provincia di Venezia. Con questa seconda assunzione la polizia locale asolana arriverà ad avere 7 agenti in servizio. Come specifica il Comandante Sandro Bonato, l'aumento dell'organico consentirà di potenziare i servizi serali, domenicali, festivi e di supporto alle manifestazioni per i controlli anti-assembramento, in ottemperanza alle normative anti-Covid, in vista della ripresa degli eventi e degli appuntamenti nel territorio nei mesi a venire. Un potenziamento dei servizi già messo in atto domenica 14 febbraio. «Nel corso di questi anni di mandato amministrativo abbiamo potenziato diversi uffici comunali, per cercare di renderli sempre più efficaci ed efficienti nelle risposte ai cittadini, alle associazioni di categoria, ai professionisti - dichiara il sindaco Mauro Migliorini - In questi giorni ha preso servizio un nuovo agente di polizia locale e, tra poche settimane, ne giungerà un altro. Sette agenti per un territorio comunale eterogeneo e con diverse specificità, considerando la peculiarità del nostro centro storico, sempre più frequentato da turisti».