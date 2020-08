Caserma Serena, poliziotto positivo al Covid: tre agenti in isolamento

Un agente della Questura di Treviso è risultato positivo al test del tampone mentre altri due suoi colleghi sono in attesa dei risultati del terzo tampone consecutivo, dopo essere risultati positivi al secondo tampone. Tutti e tre sono stati messi in isolamento domiciliare in attesa di conoscere gli ultimi risultati attesi per lunedì 10 agosto. Il sospetto della Procura è che i tre poliziotti possano essere stati contagiati all'interno della ex caserma Serena di Casier. Per questo, sulla vicenda, è stata aperta un'inchiesta ad oggi senza iscritti nel registro degli indagati né ipotesi di reato.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il pm Giulio Caprarola, al termine di un confronto con il procuratore Michele Dalla Costa, sembra intenzionato a voler fare chiarezza fino in fondo su quanto accaduto. L'agente positivo al Covid-19, la scorsa settimana, aveva partecipato all'arresto di un richiedente asilo 26enne all'interno del centro accoglienza gestito dalla cooperativa Nova Facility. I fatti risalgono a sabato 1 agosto quando i poliziotti erano intervenuti con urgenza per bloccare un ragazzo di 26 anni, originario del Gambia, entrato in infermeria insultando e minacciando i sanitari gridando di voler uscire. Il migrante aveva alzato le mani contro un medico e gettato a terra il computer di un'infermiera, per poi scappare e minacciare con due spranghe i poliziotti che lo avevano arrestato. Dopo il blitz, nelle scorse ore, uno degli agenti intervenuti alla Serena ha manifestato i primi sintomi del virus costringendo anche due sue colleghi all'isolamento. Doppio tampone positivo per il poliziotto con i sintomi più evidenti. Per i due colleghi il primo tampone era risultato negativo ma il secondo, a sorpresa, ha dato esito positivo costringendoli all'isolamento domiciliare. Domani, lunedì 10 agosto, sono attesi i risultati del terzo giro di tamponi, nel frattempo le polemiche intorno alla Serena restano altissime.