Incidente mortale in Pontebbana: «Un dovere ricordare i 4 poliziotti scomparsi»

L'associazione nazionale "Sostenitori amici della polizia" ha voluto ricordare oggi il 24esimo anniversario della tragica scomparsa di Fanio Soligo, Massimo Paccagnan, Andrea Murer e Luca Scapinello, i quattro agenti della polizia morti in un incidente stradale lungo la Pontebbana mentre si recavano a Ponte della Priula dov'era in corso una rissa.

Era il 25 gennaio del 1997, verso le due di notte, quando la centrale operativa tecnica della Questura aveva ricevuto la segnalazione di una rissa in corso presso una paninoteca. Una volante con a bordo Massimo Paccagnan, Fanio Soligo, Andrea Murer e Luca Scapinello in ausilio alla prima intervenuta sul posto, era partita dalla Questura di Treviso a sirene spiegate, in emergenza. Lungo la statale Pontebbana la tragedia su un rettilineo. La pattuglia della volante si è schiantata contro alcuni alberi a lato strada in un impatto violentissimo. I quattro agenti persero la vita sul colpo. Il ricordo, unito oggi alle preghiere, da parte dei fondatori dell'associazione Ansap and partners Odv (appartenenti alle forze dell’ordine e cittadini di buon volontà) è ancora molto limpido, e resta ancorato a quel triste momento. Il presidente di Ansap and parnters Odv, Flaviano Iuliano ha voluto ricordare il tragico anniversario con queste parole: «Mantenere vivo il ricordo, per noi è un dovere. Il nostro abbraccio, la nostra solidarietà e vicinanza va ai familiari di quei quattro sfortunati agenti, appartenenti alla nostra storia, una storia di libertà, di impegno e dedizione per mantenere ordine e sicurezza pubblica nella città di Treviso e provincia».