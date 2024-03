Ponte di Piave, intitolata una via all'onorevole Marino Corder

Si è tenuta sabato 2 marzo presso l’Auditorium “P. Campaner” della Scuola primaria “A. Moro” la cerimonia di inaugurazione ed intitolazione del nuovo tratto pedonale “Via Onorevole Marino Corder”, che collega, a nord gli impianti sportivi comunali “P. Tumiotto” di Ponte di Piave, con via Alcide De Gasperi e Viale Stazione, idealmente i poli sportivi, sociali, culturali e dell’istruzione del Comune di Ponte di Piave.

«Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla cerimonia – afferma il Sindaco Paola Roma – e hanno ricordato, in questo modo, un uomo, un politico, che ha dato tanto al Nostro Territorio, esempio di rettitudine e di rispetto delle regole democratiche, un uomo che è sempre stato in prima linea nel tutelare e incoraggiare le giovani generazioni a realizzarsi con lo studio e con il lavoro, e che si è sempre reso fautore di una condotta atta a stimolare l’impegno individuale al fine anche della contestuale promozione del benessere collettivo. Il mio ringraziamento va anche alla famiglia Corder e a tutti coloro che si sono adoperati affinché tutto ciò potesse accadere: alla Regione del Veneto che ha finanziato la realizzazione del percorso pedonale e alla Prefettura di Treviso che ha autorizzato l’intitolazione della Via all’Onorevole Marino Corder». Per la realizzazione e il completamento dell’opera il Comune di Ponte di Piave ha potuto godere di un contributo erogato tramite un bando emesso dalla Regione Veneto di cui era presente la Vice Presidente Elisa De Berti.

Hanno partecipato all’evento numerosi esponenti della vita amministrativa dell’intera provincia: la dirigente scolastica Maria Francesca Di Leo, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Ponte di Piave, amici e collaboratori dell’Onorevole Corder, e il senatore Angelo Pavan Presidente Onorario dell’Associazione Comuni Marca Trevigiana, il senatore della quattordicesima legislatura Gian Pietro Favaro già sindaco di Riese Pio X, hanno delineato con affetto i tratti più significativi della figura dell’uomo politico e dell’amico Corder.